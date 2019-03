380-kV-Salzburgleitung darf nach jahrelangem Streit gebaut werden

Eines der größten Infrastrukturprojekte des Landes, das von Gegnern jahrelang heftig bekämpft wurde, darf nun errichtet werden

Salzburg – Nach mehreren Beschwerden und Einsprüchen hat das Bundesverwaltungsgericht in Wien am Dienstag den Bau der 380kv-Leitung durch Salzburg abgesegnet. Mit einer Verfahrensdauer von 77 Monaten zähle das Vorhaben zu den am längsten geprüften Infrastrukturprojekten Österreichs, teilte die Austrian Power Grid, der nationale Netzbetreiber, mit. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 800 Millionen Euro.

Jahrelang zog sich der Streit um die Stromautobahn. Die Gegner der Freileitung wollten zumindest Teile der Stromautobahn als Kabel in der Erde. Der Projektbetreiber, die Verbund-Tochter APG (Austrian Power Grid), pochte auf deren Bedeutung für die Versorgungssicherheit.

Mit dem Bau der Salzburg-Leitung soll die letzte Lücke im 380-kV-Ring Österreichs geschlossen werden. Die geplante Stromleitung ist 113 Kilometer lang und verläuft zwischen Elixhausen im Flachgau und Kaprun im Pinzgau.

Schmerzensthema

Der Streit um die Stromautobahn ist auch ein Grünes Schmerzensthema. Die ehemalige Salzburg Landesparteichefin Astrid Rössler trat im Wahlkampf 2013 mit dem Versprechen auf, dass die Leitung nie kommen würde. Als Umweltlandesrätin musste sie den Bau im Dezember 2015 schließlich bewilligen.

Das Bundesverwaltungsgericht hat den positiven Bescheid des Landes nun bestätigt – und damit die Beschwerden der zahlreichen betroffenen Gemeinden, Bürgerinitiativen und Privatpersonen abgewiesen. Das Bundesverwaltungsgericht hat keine schwerwiegenderen Auswirkungen des geplanten Projektes auf die Umwelt, als im behördlichen Verfahren bereits berücksichtigt wurden, festgestellt.

Die Freileitungsgegner geben sich trotzdem nicht geschlagen. Sie wollen sich nun an den Verfassungsgerichtshof wenden. Ihrer Meinung nach, sei das Land für die Genehmigung nicht allein zuständig, da die Leitung mehrere Bundesländer betreffe. Die Zuständigkeitsfrage soll der Verfassungsgerichtshof klären. (Stefanie Ruep, 05.03.2019)