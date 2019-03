Energie bewusst einsetzen: Neue Verbund-Kamapgne von GGK Mullenlowe

Diesmal geht es um die Haltung eines Freitauchers, der Energie stets bewusst einsetzt

Wien – Im vergangenen Herbst startete das Stromunternehmen Verbund seine neue Markenkampagne. Das Unternehmen will sich darin "als verlässlicher Begleiter der Menschen auf ihrem Weg in eine positive Energiezukunft" positionieren. Mit Anfang März startet nun die Fortsetzung, in deren Mittelpunkt Christian Redl, zehnfacher Weltrekordhalter im Freitauchen, steht.

"Jeder kann seinen Teil dazu beitragen, dass unsere Welt schön bleibt. Zum Beispiel, indem er sich bewusst mit seinem Konsumverhalten auseinandersetzt", beschreiben die GGK Mullenlowe-Geschäftsführer Michael Kapfer und Dieter Pivrnec die Kreativbotschaft. "In unserer Haltungskampagne für Verbund stehen Menschen mit ihren Gedanken und Motiven zum nachhaltigen Energieverbrauch im Zentrum."

Die Kampagne läuft seit 4. März in TV und Print sowie verstärkt Online. Zusätzliches Material findet man auf der Kampagnen-Landingpage. Dort erzählt Christian Redl in Content-Stories u.a. über seine Tauchmotivation. (red, 5.3.2019)

Auftraggeber: VERBUND AG, Corporate: Winnie Matzenauer, Bernd Georgsdorf, Marcel Voltemar | Sales: Barbara Jurek, Jela Jovanovic | Kreativagentur: GGK Mullenlowe | Geschäftsführung: Michael Kapfer, Dieter Pivrnec | Kreativdirektor: Helmut Steckl | Kreation: Andre Huber, Wolfgang Kopf, Tanja Trombitas | Kundenberatung: Barbara Lung, Lisa Hoffmann | Digital: Gregor Paulik | Filmproduktion: Jerk Filmproduktion | Regie: Stefan Usteri | Fotograf: Ian Ehn | Musik: MG Sound, Martin Böhm