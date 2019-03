Innsbruck trennt sich von Trainer Daxbacher

Thomas Grumser wird den Trainerposten übernehmen

Innsbruck – Fußballbundesligist Wacker Innsbruck setzt im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußballbundesliga auf einen neuen Trainer. Die Amtszeit von Karl Daxbacher beim Tabellenzehnten ging am Dienstag nach sechs sieglosen Spielen in Folge zu Ende. Mit dem 39-jährigen Thomas Grumser präsentierten die Tiroler auch gleich den Nachfolger. Beide Entscheidungen kamen nicht wirklich überraschend.

Grumser trainierte zuletzt die in der 2. Liga engagierte zweite Mannschaft der Tiroler. Die Wacker-Profis verloren die ersten beiden Frühjahrsspiele und haben als punktgleiches Team mit dem Elften Admira nur noch zwei Zähler Vorsprung auf Schlusslicht Altach. (APA, 5.3.2019)