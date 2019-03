Pädagoge wegen Missbrauchs in Tiroler Skihauptschule angeklagt

Vorwürfe gegen ehemaligen Heimleiter verjährt – Keine Anklagen bezüglich Skigymnasium Stams

Neustift im Stubaital/Stams/Innsbruck – Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat in der Causa rund um Missbrauchsvorwürfe an der Skihauptschule Neustift in Tirol Anklage gegen einen Pädagogen erhoben. Der Mann soll von Anfang 1996 bis Frühsommer 1998 eine damals Elf- bis 13-Jährige im Zuge von Massagen intensiv im Brust- und Genitalbereich betastet haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Das Ermittlungsverfahren gegen einen ehemaligen Heimleiter wurde indes eingestellt. Allfällige Vorfälle in den 70er-Jahren wären jedenfalls verjährt und jüngere, strafrechtlich relevante Vorfälle konnten nicht festgestellt werden. Bezüglich der Vorwürfe am Skigymnasium Stams (z.B. "Pastern", Anm.), werden keine Anklagen erhoben, hieß es seitens der Anklagebehörde. (APA, 5.3.2019)