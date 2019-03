"Beverly Hills, 90210": Was machte die Serie besonders?

Brenda, Brandon, Steve oder Dylan: Wer war Ihr "Beverly Hills"-Liebling? Welche Erinnerungen verbinden Sie mit der 90er-Jahre-Serie?

Beverly Hills ist eine der wenigen Gegenden, deren Postleitzahl wohl alle Menschen einer Generation kennen. Die dazugehörige Serie begleitete Jugendliche rund um die Welt beim Erwachsenwerden und war der wöchentliche Fixtermin in der damals noch vergleichsweise kargen Fernsehlandschaft. Dabei hatte man mit den Protagonisten nicht unbedingt viel gemeinsam. Die superreichen Teenies des Nobelbezirks führten ein relativ komfortables Leben zwischen riesigen Elternhäusern, Highschool und Peach Pit. Doch es beschäftigten sie dennoch auch die ganz normalen Teenagerprobleme, und selbst gesellschaftlich Relevantes und einstige Tabuthemen wurden neben ganz viel Drama im Verlauf der Serie aufgegriffen.

jan schmelter Unvergessen: Das Serien-Intro.

Früher oder später fand jeder seinen Serienliebling: den netten und zuverlässigen Brandon, seine kreative Zwillingsschwester Brenda, die schüchterne Donna und ihren Freund David, den leicht schnöseligen Steve oder die superschlaue Andrea. Und dann war da natürlich Dylan McKay, der vor Jordan Catalano, vor Pacey Whitter und lange vor Jess Mariano und Ryan Atwood den nachdenklichen Serienrebell verkörperte. Luke Perry, der ihn spielte, starb vor wenigen Tagen an einem Schlaganfall. Eine Nachricht, die im STANDARD-Forum für Bestürzung sorgt und ehemalige Fans in sentimentalen Erinnerungen schwelgen lässt:

Für viele gab es damals nur eine Frage, wenn es um "Beverly Hills, 90210" ging:

Andere wiederum sehen das transportierte Gesellschaftsbild kritischer:

Nun soll ein Großteil der Original-Stammbesetzung für sechs neue Folgen wieder aufeinandertreffen – dabei spielen die Schauspieler überspitze Versionen von sich selbst. Dieser User sieht das eher skeptisch:

