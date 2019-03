"WeiSSwurst"-Posting einer Salzburger FPÖ-Ortsgruppe irritiert

Der Facebook-Beitrag wurde mittlerweile gelöscht, der Verfasser will sich vertippt haben

Salzburg/Niedernsill – Im Vorfeld der Gemeindewahlen in Salzburg am 10. März hat ein Facebook-Posting der FPÖ Niedernsill (Pinzgau) für Aufregung gesorgt. Wie der "Kurier" am Dienstag berichtete, fand sich am vergangenen Sonntag in einem an sich unverdächtigen Post ein Nazi-Code. Eine Wahlwerbeaktion mit Überraschungsbesuch von FPÖ-Landeschefin Marlene Svazek habe mit einem "WeiSSwurst essen" geendet, schrieb die Partei.

Das Posting war für mehrere Stunden online, wurde zwischenzeitlich abgeändert und ist mittlerweile gelöscht. Christian Tiefenbacher, FPÖ-Bürgermeisterkandidat in Niedernsill und, wie er zum "Kurier" sagte, selbst Verfasser des Beitrags, sprach von einem "absoluten Missverständnis". Er habe mit "diesem Gedankengut nichts am Hut".

Die Landespartei stellte sich hinter ihren Kandidaten. "Der ursprüngliche Post ist mehr ein Fall für die Rechtschreibpolizei als für das Kriminal", sagte ein Sprecher der FPÖ Salzburg gegenüber der Zeitung. Der Verfasser des Postings habe auf der Suche nach dem scharfen S am Handy die Feststelltaste aktiviert und stattdessen zwei S getippt. (APA, 5.3.2019)