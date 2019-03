Zweiter HIV-Patient nach Stammzellen-Transplantation virenfrei

Nachdem einem Mann Stammzellen mit einer seltenen genetischen Veränderung transplantiert wurden, ist er seit fast 19 Monaten virenfrei

Paris/London – Zum zweiten Mal weltweit ist ein HIV-Patient nach einer Stammzellen-Transplantation virenfrei. Das berichten Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature. Bereits im Jahr 2003 wurde beim dem Patient aus London HIV diagnostiziert, im Dezember 2012 erkrankte er an Lymphdrüsenkrebs, einem Hodgkin-Lymphom. Dem an Blutkrebs erkrankten Mann waren schließlich Stammzellen eines Knochenmark-Spenders mit einer seltenen genetischen Veränderung transplantiert worden. Bei dem "Londoner Patienten" gebe es nun seit fast 19 Monaten kein Anzeichen des HI-Virus.

Die Ärzte wollen jedoch nicht vorzeitig von einer dauerhaften Heilung sprechen. Zudem wurden die Stammzellen-Transplantationen deshalb durchgeführt, um zusätzliche Krebserkrankungen bei dem Patienten zu bekämpfen. Die Studie mit dem

Titel "Sustained HIV-1 Remission Following Homozygous CCR5 Delta32 Allogenic HSCT," wird am 5. März in Washington präsentiert.

Deutsche Wissenschaftler betonten, der neue Fallbericht habe zwar eine große Bedeutung, mahnten aber zur Vorsicht. "Wiederholbarkeit ist ein entscheidendes Kriterium wissenschaftlicher Evidenz", sagte der Direktor der Abteilung Virologie am Universitätsklinikum Heidelberg, Hans-Georg Kräusslich.

Keine generelle Option

Auch zukünftig werde aber die Transplantation mit Stammzellen keine Option für die Heilung der HIV-Infektion darstellen, wenn die Transplantation nicht durch andere Grunderkrankungen erforderlich sei. Da es sich um einen massiven Eingriff handelt, der "angesichts einer in der Regel gut verträglichen und langfristig wirksamen antiviralen Therapie nicht vertretbar wäre, wenn er nicht aus anderen medizinischen Gründen indiziert wäre".

Die bisher einzige dokumentierte "Heilung" eines HIV-Patienten ist der Fall des US-Bürgers Timothy Brown vor rund zehn Jahren. Die Heilung setzte bei dem als "Berliner Patient" bekannt gewordenen Brown ein, nachdem ihm Spender-Knochenmark transplantiert worden war. Dieses wies eine genetische Veränderung auf, die eine Infektion mit HIV verhindert – wie jetzt auch im Fall des "Londoner Patienten". (red, APA, AFP, 5.3.2019)