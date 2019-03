Morgen-Update für Dienstag, 5.3.2019: Ethikunterricht, Kaja Kallas, Oliver Scheiber

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

Ethikunterricht kommt auch in Unterstufen und in Volksschulen

Ein IS-Kämpfer will heim nach Wien

Forscher beziffern künftiges Artensterben durch Landwirtschaft

Umweltaktivist Bassey: "Klimawandel trifft Menschen genauso wie ein Krieg mit Waffen"

Während andere den Rechtsruck als unabwendbare Naturgewalt darstellen, ruft der Jurist Oliver Scheiber die Linke auf, an ihre eigene Mehrheitsfähigkeit zu glauben

Stark unterschiedliche Ausgaben der Kassen für Psychotherapie

Die neue Regelung für den Karfreitag erhitzt weiter die Gemüter

[Kopf des Tages] Kaja Kallas will in Estland mit liberalem Tusch an die Spitze

Mitmachen: Frauentag-Fails: Dein Foto von Werbung, die am Sinn vorbeigeht!

Wie ein alter Bauernhof zum Yoga-Retreat wurde: eine Userin erzählt, wie sie als alleinstehende Kleinunternehmerin ein altes Bauernhaus in der Südoststeiermark zu einer Yoga-Farm umgebaut hat.

"Beverly Hills, 90210"-Star Luke Perry gestorben

[Wetter] An der Alpennordseite scheint häufig die Sonne, im Laufe der zweiten Tageshälfte ziehen von Vorarlberg bis zum Waldviertel jedoch vermehrt Wolken auf und stellenweise gehen hier Schauer nieder. 7 bis 15 Grad.

[Zum Tag] Wusstest du, dass es einen Tag der europäischen Vermessung und Geoinformation gibt? Tja, der ist heute!