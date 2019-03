"Beverly Hills, 90210"-Star Luke Perry gestorben

Der Schauspieler erlag im Alter von 52 Jahren den Folgen eines massiven Schlaganfalls

Hollywood – Der US-Schauspieler Luke Perry ist im Alter von 52 Jahren verstorben. Wie am Montag aus dem Umfeld des Schauspielers mitgeteilt wurde, erlag Perry den Folgen des massiven Schlaganfalls, den er in der vergangenen Woche erlitten hatte. Perry war durch die Fernsehserie "Beverly Hills, 90210" zu weltweiter Berühmtheit gelangt.

Nach dem Ende der Serie im Jahr 2000 wirkte Perry auch in einigen weiteren TV-Produktionen mit. Zudem führte er Regie beim Western "Goodnight for Justice" und betätigte sich als Produzent.

Die Originalserie um eine Clique von jungen Leuten in Südkalifornien lief in den USA von 1990 an zehn Jahre lang in knapp 300 Episoden. "90210" wurde zu einer der bekanntesten Postleitzahlen der Welt. Produziert wurde sie von Tori Spellings Vater Aaron Spelling (1923–2006), einem der erfolgreichsten TV-Produzenten in Hollywood. (APA, 4.3.2019)