Historischer Kalender – 8. März

1844 – König Karl XIV. Johann von Schweden stirbt in Stockholm. Der frühere französische Revolutionär und napoleonische Marschall Jean-Baptiste Bernadotte, Fürst von Pontecorvo, wurde 1810 vom kinderlosen König Karl XIII. aus dem Hause Holstein-Gottorp adoptiert und regierte seit 1818.

1904 – Die gesetzlichen Bestimmungen über die Ausweisung der Jesuiten aus dem deutschen Kaiserreich werden aufgehoben.

1914 – Die sozialdemokratische Frauenbewegung mobilisiert in sämtlichen europäischen Hauptstädten Arbeiterinnen, Mütter und ledige Frauen zu Demonstrationen. Am "Internationalen Frauentag", der auf eine Initiative der Deutschen Clara Zetkin (1857-1933) zurückgeht, fordern sie das Wahlrecht für die Angehörigen des weiblichen Geschlechts.

1919 – In Frankfurt am Main wird die Tragödie "Dies irae" von Anton Wildgans uraufgeführt.

1929 – In Berlin feiert der Stummfilm "Fräulein Else" Premiere, der nach Motiven der gleichnamigen Novelle von Arthur Schnitzler in der Regie von Paul Czinner gedreht wurde.

1929 – Die deutsche Reichspost startet die ersten Fernseh-Versuchssendungen.

1949 – Frankreich anerkennt das nicht-kommunistische Vietnam unter dem wieder eingesetzten Kaiser Bao Dai als eigenständigen Staat innerhalb der Französischen Union. Frankreich sichert sich das Recht, militärische Stützpunkte zu unterhalten. Bao Dai, der 1945 abgedankt hatte, kündigt seine Rückkehr nach Vietnam für 25.4. an.

1954 – Die USA und Japan unterzeichnen ein Verteidigungsabkommen.

1969 – Als Warnung an China versetzt die Sowjetunion ihre fernöstlichen Truppen nach den Zusammenstößen am Ussuri in Alarmbereitschaft.

1974 – In Roissy bei Paris wird der internationale Großflughafen "Charles de Gaulle" eröffnet.

1979 – In Teheran demonstrieren 15.000 Frauen gegen Vorschriften der Revolutionsregierung, die eine Einschränkung ihrer Bürgerlichen Rechte beinhalten, unter anderem wird ihnen das Tragen von Schleiern vorgeschrieben.

1984 – Erster Besuch einer BRD-Bundestagsdelegation bei der DDR-Volkskammer in Ostberlin.

1989 – Erstmals macht die polnische Regierung offiziell die Geheimpolizei Stalins für das Massaker von Katyn an Tausenden von polnischen Offizieren verantwortlich.

1999 – Der jugoslawische Präsident Slobodan Milosevic lehnt die Stationierung einer internationalen Friedenstruppe im Kosovo ab.

2004 – Der von den USA eingesetzte provisorische Regierungsrat im Irak erlässt eine Übergangsverfassung.

2014 – Die südostasiatische Luftfahrtgesellschaft Malaysia Airlines verliert den Kontakt zu einem ihrer Flugzeuge mit 239 Menschen an Bord, einer Boeing 777-200 mit dem Flugziel Peking. Die Maschine startet um 0.41 Uhr in Kuala Lumpur, etwa zwei Stunden später bricht der Kontakt zur Luftverkehrsaufsicht ab. Erst mehr als zwei Wochen später ist sicher: Die Maschine ist in den Indischen Ozean gestürzt. Zuvor dürfte sie aber nach Süden abgedreht haben und stundenlang mit geänderter Route unterwegs gewesen sein, bis der Treibstoff ausging. Das Wrack von Flug MH370 bleibt trotz umfangreicher Suchaktionen verschollen.

Geburtstage:

Rosso Fiorentino, ital. Maler (1494-1540)

Carl Philipp Emanuel Bach, dt. Komponist (1714-1788)

Oliver Wendell Holmes, US-Jurist (1809-1894)

Gabriel Scott (eigtl. Holst Jensen), norw. Schriftsteller (1874-1958)

Otto Hahn, dt. Chemiker (1879-1968)

Väinö Aaltonen, finn. Bildhauer (1894-1966)

Nikos Skalkottas, griech. Komponist (1904-1949)

Hans Tschiggfrey, öst. Politiker, Landeshauptmann von Tirol (1904-1963)

Victor de Kowa, dt. Schauspieler (1904-1973)

Santiago Alvarez, kuban. Filmreg. (1919-1998)

Sir Anthony Caro, brit. Bildhauer (1924-2013)

Abderrahmane Youssoufi, marokk. Politiker (1924- )

Lynn Seymour (eigtl. Springbett), kan. Tänzerin (1939- )

Karl Schnabl, öst. Skispringer (1954- )

Marie-Theres Nadig, schwz. Skiläuferin (1954- )

David Wilkie, brit. Schwimmer (1954- )

Todestage:

Giovanni Enrico Zuccalli, schwz. Baumeister (um 1642-1724)

Jean Jacques Regis de Cambaceres, frz. Herzog von Parma und Staatsmann (1753-1824)

Karl XIV. Johann (eigtl. Jean-Baptiste Bernadotte), König von Schweden u. Norwegen (vormals Fürst von Pontecorvo) (1763-1844)

Millard Fillmore, 13. Präsident der USA (1800-1874)

Hector Berlioz, frz. Komponist (1803-1869)

John Ericsson, schwed.-amer. Ingenieur (1803-1889)

Anton Romako, öst. Maler (1832-1889)

Walter Kolm-Veltee, öst. Filmregisseur (1910-1999)

Joe DiMaggio, US-Baseballspieler (1914-1999)

(APA, 8.3.2019)