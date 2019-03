Alles Gute zum Pi-Tag 2019!

Am 14. März wird weltweit die Kreiszahl Pi gefeiert

Einen kreisrunden Kuchen und ein paar mathematische Rätsel – mehr braucht es nicht, um den 14. März zum Festtag zu machen. Es ist der Tag der Kreiszahl Pi, besser bekannt unter dem griechischen Buchstaben π.

Während Festivitäten zum Pi-Tag hierzulande nur von eingefleischten Mathematik-Fans begangen werden, haben sie vor allem in den USA Tradition: Als Begründer gilt der US-Physiker Larry Shaw, der 1988 eine Feier am Exploratorium in San Francisco initiierte. 2009 wurde der 14. März vom US-Kongress zum offiziellen Feiertag der Kreiszahl erklärt.

Das Datum des Pi-Tages ergibt sich aus den ersten Ziffern der Kreiszahl: π ist als das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zum Durchmesser definiert. Dieser Wert ist für jeden Kreis gleich und beträgt rund 3,14159265. Mathematisch gesprochen ist Pi eine irrationale Zahl, die unendlich viele Dezimalstellen besitzt. In der amerikanischen Datumsschreibweise steht der Monat vor dem Tag, weswegen der Pi-Day zufälligerweise auf den Geburtstag des Physikers Albert Einstein und den Todestag von Stephen Hawking fällt.

Jahrhundertelange Jagd

Näherungswerte für die Kreiszahl wurden bereits von den Babyloniern, im alten China oder in indischen Sutren ermittelt. Der antike Mathematiker Archimedes beschäftigte sich ausführlicher mit Pi und eröffnete damit eine jahrhundertelange Jagd auf sämtliche Nachkommastellen von Pi, die – wie wir heute wissen – niemals abgeschlossen werden kann.

Doch was spricht dafür, ausgerechnet 2019 Partys für eine jahrtausendealte Zahl zu schmeißen? Die Kritik an Machthabern, die wissenschaftliche Tatsachen auf dieselbe Ebene wie alternative Fakten stellen, kann viele Formen annehmen – auch die eines runden Kuchens mit π-Verzierung. (Die Fläche der Oberseite lässt sich übrigens mit der Kreiszahl berechnen: Kuchenradius zum Quadrat mal Pi.) Die Erfahrung, dass Mathematik Spaß machen kann, ist dabei eine angenehme Nebenerscheinung.

Zu einem gelungenen Pi-Tag braucht es freilich auch Pi-bezogene Gedichte (auf Englisch: "piems") und Sprüche, die idealerweise um 1:59:26 Uhr zum Besten gegeben werden. Zum Beispiel: Die Liebe ist wie Pi – irrational und niemals endend. (Tanja Traxler, 14.3.2019)