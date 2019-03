TV-Tipps für Dienstag: Sklavinnen des IS, Willkommen Österreich, Monaco Franze

Golda Meir – Ministerpräsidentin Über die fünf ereignisreichen Regierungsjahre der ersten und bisher einzigen Frau an der Spitze Israels. Fünf entscheidende Jahre, in denen die Weichen für den Verlauf des Nahostkonflikts gestellt wurden. Bis 0.00, Arte

Denn zum Küssen sind sie da (Kiss the Girls, USA 1997, Gary Fleder) Polizeipsychologe Alex Cross (Morgan Freeman) lässt sich nicht so leicht aus der Fassung bringen. Aber dann verschwindet seine Nichte Naomi spurlos. Er fährt nach Durham, dort wurde sie zum letzten Mal gesehen. Naomi ist das siebte Mädchen, das verschwunden ist, zwei wurden tot aufgefunden. Gemeinsam mit der Ärztin Kate macht sich Alex auf Tätersuche. Spannend. Bis 0.55, ATV 2

Sklavinnen des IS Die Jesiden, eine religiöse Minderheit im Nordirak, suchen 2014 Schutz vor den Terroristen des "Islamischen Staats". Viele junge jesidische Frauen werden Sklavinnen des IS. Zwei von ihnen berichten von Vergewaltigung und Brutalität und schildern ihre Flucht und die Rettung nach Deutschland, wo sie immer noch leben. Das Ziel der Dokumentation: Gerechtigkeit für die Opfer. Die beiden Frauen werden dabei von einem britischen Experten für Kriegsverbrechen unterstützt. Bis 23.05, Arte

Re: Eine Klinik in Jerusalem Das Hadassah-Hospital in Jerusalem ist nicht nur eine der größten und modernsten Kliniken im Nahen Osten, sondern auch ein Ort der Völkerverständigung. Palästinensische und israelische Chirurgen retten hier jeden Tag gemeinsam Leben. Die Organisation Ein Herz für den Frieden sorgt dafür, dass auch Kinder aus den palästinensischen Gebieten Zugang zur Erste-Klasse-Medizin haben. Bis 20.15, Arte

Radiotipps für Dienstag:





13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Schulstreiks für den Klimaschutz Katharina Rogenhofer und Johannes Stangl, Aktivisten Fridays for Future, zu Gast bei Philipp Blom. Bis 13.55, Ö1

15.00 MAGAZIN

Connected mit Conny Lee: Elevate-Festival: Das 15. Elevate-Festival ist nach einer Vielzahl an Konzerten, DJ-Sets, Panels und Workshops zu Ende gegangen. Stargast Pamela Anderson in ihrer Funktion als Umweltaktivistin bescherte dem Festival diesmal breitenwirksame Aufmerksamkeit. Was bleibt von diesen fünf Tagen Diskurs und musikalischer Horizonterweiterung? / Interview: Lizzo. Mit ihrer Soul- und Rapstimme setzt sich Jefferson Melissa aka Lizzo aus den USA für Frauenrechte und Body Positivity ein. Im April erscheint ihr neues Album Cuz I Love You. Bis 19.00, FM4

18.25 REPORTAGE

Journal-Panorama: Streit um die Abtreibung In Deutschland ist wieder einmal eine heftige Debatte über den Schwangerschaftsabbruch im Gange. Bis 18.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Designer – Typograf – Philosoph Was blieb von Otl Aicher?

Plätze, Straßen und Schulen tragen Otl Aichers Namen, vor allem in Süddeutschland. Das Erscheinungsbild der Lufthansa basiert noch heute auf seinen Entwürfen. Der Schriftzug der Küchenfirma Bulthaup stammt von ihm, ebenso das Maskottchen der Olympischen Sommerspiele in München 1972. Untrennbar verbunden mit Aicher ist die Hochschule für Gestaltung in Ulm, die er mitbegründete. Von Paul Lohberger. Bis 19.30, Ö1

23.03 MAGAZIN

Zeitton: Von Creatio zu Authentikos in Lockenhaus Kammermusikfest Lockenhaus – Rückblick und Vorschau. Bis 0.00, Ö1 (Doris Priesching, 5.3.2019)