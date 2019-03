Der gute Ton: Neue Musik von Pete Doherty, Sleaford Mods und Test Dept.

Zwischen lallendem Schlurfrock, geiferndem Zorn und politischer Endzeitstimmung

Pete Doherty & The Puta Madres – Who's Been Having You Over

Am 20. Mai wird er, so es der Lebenswandel will, im Wiener Wuk gastieren. Ein neues Album erscheint Ende April bei Original-Straps-Records. Schon jetzt kann man sich die neue Single Who's Been Having You Over im Netz zu Gemüte führen. Der britische Drogenbaron und große König des musikalischen Scheißdrauf Pete Doherty hat eine neue Band namens The Puta Madres, in der auch seine derzeitige Freundin als möglicherweise deeskalierendes Mitglied die Tasten drückt. Die Musik ist altbewährter Schlurfrock, der sich zwischen The Clash und noch einem Bierchen durch die Pubs der Vorstadt lallt.

Sleaford Mods – Eton Alive

Das britische Duo Sleaford Mods hält die Fahne der verratenen britischen Arbeiterklasse hoch und veröffentlicht mit einer strengen Arbeitsmoral Platten im Halbjahresrhythmus. Auf Eton Alive (Extreme Eating Records) wird gegen alles und jeden gegeifert, der die Erde zu einem schlechten Ort macht. Dumpfe Beats und sture Riffs, darüber bellt Kampfhund Jason William son gegen Kapitalismus, Automation, die Tories, die Unterhaltungsindustrie, das Internet, die Message-Control – und ja, er wettert auch gegen dich! In Policy Cream heißt es: "There’s no witchcraft here, it’s just fuckin’ hell!" Ja!

Test Dept. – Disturbance

Ab 1981 war das Kollektiv die britische, allerdings eindeutig linkspolitisch ausgerichtete Entsprechung der Einstürzenden Neubauten. Auch 20 Jahre nach der letzten Platte arbeiten Test Dept. ähnlich wie die Sleaford Mods am Umsturz. Allerdings noch grimmiger. Mit alten metallischen Industrial-Beats und aus der Zeit gefallenem Techno aus den 1990er-Jahren wird auf Disturbance (One Little Indian) der Untergang kommentiert: "The future is here / The past rules the present / Are we witness to the triumph of capitalism? / Financial meltdown / Corporate master / The race to the bottom is getting closer."

(Christian Schachinger, 5. 3. 2019)