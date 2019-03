Neuer Job für Gerhard Zeiler bei Warner Media

Der einstige ORF-Generaldirektor leitet als "Chief Revenue Officer" zwei zusammengeführte Sales-Abteilungen

New York – Der US-amerikanische Telekom-Riese AT&T baut derzeit den von ihm geschluckten Medienkonzern Time Warner um. Die Umstrukturierungen bringen auch einen neuen Job für den österreichischen Medienmanager Gerhard Zeiler. Als "Chief Revenue Officer" soll er künftig eine Abteilung leiten, in der die Bereiche "Advertising Sales" und "Affiliate Sales" zusammengeführt werden. Dies geht laut Reuters aus einem Memo an die Mitarbeiter des Konzerns hervor.

Zeiler stand einst dem ORF vier Jahre lang als Generaldirektor vor, war dann RTL-Boss in Deutschland und langjähriger Chef der gesamten RTL Group. Zuletzt war er Chef des internationalen Geschäfts von Turner Broadcasting, einer TV-Tochter von Time Warner. (red, 4.3.2019)