Ursula Berner wird neue Sozialsprecherin der Wiener Grünen

Sie übernimmt die Zuständigkeit von der künftigen Vizebürgermeisterin Hebein

Wien – Bei den Wiener Grünen findet die nächste Rochade statt: Die Neubauer Bezirksrätin Ursula Berner zieht in den Gemeinderat ein, wobei sie das freiwerdende Mandat des ausgeschiedenen Langzeit-Kommunalpolitikers Christoph Chorherr übernimmt. Gleichzeitig wird sie Sozial- und Familiensprecherin der Ökopartei – da Birgit Hebein diese Funktion zurücklegt.

"Ich werde mich Schritt für Schritt zurückziehen und dann im Juni Vizebürgermeisterin der Stadt Wien", begründet Hebein die Neuordnung der Agenden. Sie wird im Juni Maria Vassilakou beerben, die sich als Verkehrs- und Planungssprecherin und damit auch als Stadt-Vizechefin zurückzieht. In den kommenden Wochen will sie die neue Sozialsprecherin, die bei der nächsten Gemeinderatssitzung angelobt wird, aber noch tatkräftig unterstützen, wie sie versicherte.

Wehren gegen Bundesregierung

Sozialpolitik sei wichtiger denn je, betonte Hebein. Denn soziale Errungenschaften seien derzeit bedroht. "Dem stellen wir uns entgegen in unserem lebenswerten und liebenswerten Wien." Auch die künftige Grün-Mandatarin Urusla Berner befand: "Ich stehe am Beginn einer großen Herausforderung." Sie kündigte an, sich gegen Angriffe des Bundes gegen Wien – etwa bei der Mindestsicherung – zu wehren und sich besonders auch dem Ausbau der Unterstützung für Kinder in Krisensituationen zu widmen.

Berner war zuletzt Bezirksrätin und beruflich als Journalistin sowie in der Kulturabteilung der Stadt Wien tätig. Sie ist außerdem Vorstandsmitglied der Grünen Bildungswerkstatt im Bund. Da Chorherr sein Mandat zurückgelegt hat, kann sie nun ins Stadtparlament einziehen. Chorherrs Funktion als Planungssprecher übernimmt Gemeinderat Peter Kraus. (APA, 4.3.2019)