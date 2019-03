The-Prodigy-Sänger Keith Flint gestorben

Der britische Musiker wurde leblos in seinem Haus aufgefunden; er wurde 49 Jahre alt

Sein Markenzeichen war so eine Art doppelter Irokesenschnitt. Damit, diversen Gesichtspiercings und einem Blick, der bis ins Knochenmark der Betrachteten ging, wurde Keith Flint als Frontmann der englischen Band The Prodigy in den mittleren 1990er-Jahren weltberühmt.

1994 erschien ihr Album Music for the Jilted Generation, das Rock- und Dancemusic auf aggressive Weise vermählte. Drei Jahre später gelang der Band mit dem Album The Fat of the Land der internationale Durchbruch, die Singles Firestarter und Breathe liefen auf MTV rauf und runter. Der Eröffnungssong des Albums, Smack My Bitch Up, sorgte zeitgleich für Kontroversen, weil er unverholen Drogen und Gewaltexzesse verherrlichte.

the prodigy Firestarter von The Prodigy (1997)

Es war die hohe Zeit des Big Beat, Prodigy zählten neben den Chemical Brothers oder Fatboy Slim zu den Stars des Genres; an die 30 Millionen Alben soll die bis zuletzt aktive Band verkauft haben. Ihr letztes Album No Tourist erschien erst im Herbst 2018.

Geborener Frontmann

Flint war der geborene Frontmann: ein kleingewachsenes Energiebündel von egomanischem Auftreten, immer in Bewegung, kein Typ, von dem man erwartete, dass er Balladen singt. Er verkörperte die Maßlosigkeit – und lebte sie wohl auch bis zu einem gewissen Maße.

xl recordings Der Hit Breathe von The Prodigy. (1997)

Britischen Medienberichten zufolge ist Keith Flint nun aus noch nicht bekannter Ursache gestorben. Der am 17. September 1969 in London als Keith Charles Flint geborene Sänger wurde 49 Jahre alt. (Karl Fluch, 4.3.2019)