OnePlus 7: Rahmenloses Display danke Pop-Out-Kamera

Neue Rendering zeigen anvisiertes Design – 6,5-Zoll-Bildschirm und drei Kameras

Einst mit dem Kampfbegriff "Flaggschiff-Killer" angetreten, hat sich OnePlus in den vergangenen Jahren eine treu Anhängerschaft erarbeitet. Und zwar eine, die vor allem in den USA derzeit stark im Wachsen begriffen ist, wie aktuelle Zahlen belegen. Diese Position will OnePlus 2019 natürlich ausbauen, und setzt dabei auf ein Design, das für Kontroversen sorgen dürfte.

Rendering

Beim OnePlus 7 soll das Display praktisch die komplett Vorderseite des Geräts einnehmen – und zwar ganz ohne "Notch" oder rundem "Punchhole"-Ausschnitt. Dies zeigen Renderings von OnLeaks, die man anhand von exakten Abmessungen des Geräts erstellt hat. Möglich wird dies indem die Frontkamera einfach ausgelagert wird und zwar in einen Pop-Out-Mechanismus.

Damit widerspricht der Bericht auch früheren Spekulationen, die davon ausgingen, dass OnePlus einen Slider-Mechanismus verwenden wird, bei dem die gesamte Unterseite des Geräts verschoben werden kann, um die Kamera zu öffnen. Pop-Out-Kameras ermöglichen zwar ein Notch-loses Design, sie haben aber auch spezifische Nachteile. Einerseits dauert das Öffnen der Frontkamera länger, gleichzeitig ist ein solcher Mechanismus anfälliger für Beschädigungen als eine fix positionierte Kamera.

Vermischtes

Auch sonst liefert der Leak neue Details: So sollen die Abmessungen 162,6 x 76 x 8,8mm betragen, was bedeutet, dass das OnePlus 7 etwas dicker als andere aktuelle Smartphones ausfällt. Zudem steht die rückseitige Kamera noch einen weiteren Millimeter heraus. Dafür ist auch hier jetzt eine dritte Kamera hinzugekommen, wie es bei vielen andere Top-Geräten derzeit der Fall ist. Der Bildschirm soll 6,5 Zoll groß sein.

Unklar bleibt dabei vorerst, wann das OnePlus 7 auf den Markt kommt. Folgt der chinesische Hersteller den üblichen Rhythmen könnte das neue Gerät im Mai vorgestellt werden. (apo, 4.3.2019)