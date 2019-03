Unsere tägliche Reise – Zum Seilrennen nach Hochfügen

11.3.2019 – Unsere tägliche Reise führt uns heute nach Hochfügen zu einem ganz besonderen Skirennen.

foto: skiliftgesellschaft hochfügen

Zum 56. Mal findet das "Seilrennen" in Hochfügen bereits statt. Heuer binden sich am 30. März zwei Skifahrer mit zehn Metern Abstand an ein Seil, während der Dritte das Seilende in der Hand hält. Dann heißt es für das Dreier-Team: Zusammenhalten und schnell sein. Damit es nicht ganz so einfach ist, sind im Rennlauf Skicross- Elemente eingebaut, die für noch mehr Spaß und Spannung sorgen sollen. Am Sonntag findet noch ein Kinderrennen statt.

