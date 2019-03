Dark Mode in Facebooks Messenger lässt sich mit Trick aktivieren

Der heißersehnte Modus kann bei manchen Nutzern über den Versand eines Emojis freigeschaltet werden

Die Freude war groß, als Facebook vor wenigen Monaten bekanntgab, einen dunklen Modus in seinen Messenger zu implementieren. Der Dark Mode ist für viele User angenehmer zu nutzen, außerdem kann Akkuleistung gespart werden. Das Warten auf den Modus zog sich dahin, doch offenbar ist dieser jetzt schon bei vielen Nutzern abrufbar.

Mond-Emoji versenden

Für seine Aktivierung ist allerdings ein "Trick" notwendig: Nutzer müssen einem ihrer Freunde (oder sich selbst) im Chatfenster ein Mond-Emoji schicken. Dann erscheint plötzlich ein ganzer Schwarm an Monden mitsamt der Nachricht, dass jetzt der Dark Mode aktiviert werden kann. Das ist bei vielen, aber noch nicht allen Nutzern der Fall, die Chancen existieren aber bei iOS und Android.

Auch Wahtsapp wird dunkel

Der Facebook Messenger bleibt mit seinem Dark Mode übrigens nicht allein in der Familie an Facebook-Apps. Auch Whatsapp dürfte in Kürze einen entsprechenden Modus erhalten, wie WABetaInfo berichtet. Ein Erscheinungstermin dafür ist aber noch nicht bekannt. (red, 4.3.2019)