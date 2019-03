Kabarettist Werner Schneyder ist tot

Der Österreicher starb 82-jährig

Der österreichische Kabarettist Werner Schneyder ist gestorben. Das berichtet der "KURIER" online. Der 82-jährige Autor, Kabarettist und Schauspieler wurde in seiner Wohnung tot aufgefunden.

Am 25. Jänner 1937 in Graz geboren, wuchs Schneyder in Klagenfurt auf. Nach seinem Studium in Wien, wurde er Reporter, Boxkampfrichter, Autor, Schauspieler und Regisseur – Eigendefinition: "Universaldilettant". 1981 stellte er sein erstes kabarettistisches Soloprogramm vor.

Mehr dazu in Kürze. (red, 3.3.2019)