Kabarettist Werner Schneyder ist tot

Der auf vielen Feldern erfolgreiche "Universaldilettant" starb 82-jährig

Wien – Der österreichische Kabarettist Werner Schneyder ist gestorben. Der 82-jährige Autor, Kabarettist und Schauspieler wurde in seiner Wohnung tot aufgefunden.

Der umtriebige Künstler, der überdies als Sänger, Boxkommentator, Werbetexter, Dramaturg oder Essayist arbeitete, war einer der pointiertesten politischen Kommentatoren und bekanntesten österreichischen Kabarettisten.

Sport und Kultur

Am 25. Jänner 1937 in Graz geboren, wuchs Schneyder in Klagenfurt auf und besuchte dort das Realgymnasium. Schon in jungen Jahren war er als freier Lokal- und Sportreporter unterwegs. Nach der Uni arbeitete er als Werbetexter und war danach an den Landestheatern Salzburg und Linz als Dramaturg tätig war.

kabarett - klassiker

Ab 1974 startete Schneyder acht Jahre lang kabarettistisch mit Dieter Hildebrandt durch. Sein erstes kabarettistisches Soloprogramm stellte er 1981 unter dem Titel "Solo mit Trio" vor. Ab Mitte der 1990er-Jahre widmete er sich verstärkt dem Schreiben. Als Regisseur war der selbsternannte "Universaldilettant" überdies an vielen deutschsprachigen Theatern engagiert.

Segen und Fluch

Diese Mehrfachbegabung sah er als Segen, aber auch als Fluch, wie er in einem Interview zum STANDARD sagte: "Insofern, dass man in den einzelnen Sparten – mit Ausnahme des Kabaretts – nie zur Spitze durchstarten konnte. Für die Hüter der Zünfte, besonders in der Literatur, ist Vielseitigkeit ja unseriös".

Der kritische Geist Schneyder verstand sich als "freischwebenden Linken". Als solcher analysierte er im Gespräch mit dem STANDARD: "Man spricht oft von ‚unermesslichem Reichtum‘. Das ist gelogen. Er ist messbar, und es läge in den Händen der Finanzämter, darauf zuzugreifen. Und Menschen, die Angst haben zu verdursten, trinken auch Schlamm. So erklärt sich etwa das Phänomen Trump."

Schneyder war Träger zahlreicher Auszeichnungen, darunter etwa das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse, der Nestroy-Ring der Stadt Wien, das Wiener "Goldene Verdienstzeichen" oder der Deutsche Kleinkunstpreis. (APA, red, 3.3.2019)