22-Jähriger schnupfte Speed auf Kirchenaltar in Oberösterreich

Von Polizist in flagranti erwischt – Zusätzlich noch möglichen Dieb ertappt

Aschach an der Donau – Einen Drogenkonsumenten und einen möglichen Dieb hat ein Polizist Samstagnachmittag in der Pfarrkirche von Aschach an der Donau (Bezirk Eferding) erwischt. Während der eine Speed am Altar schnupfte, durchsuchte ein anderer einen unversperrten Kasten im Nebenraum. Beide schon amtsbekannte Männer folgten dem Beamten freiwillig zur Inspektion, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Der Beamte hatte zufällig beobachtet, wie eine Person mit aufgesetzter Kapuze das Gotteshaus betrat. Das kam dem Polizisten eigenartig vor und er folgte dem Verdächtigen. Dabei erwischte der Gesetzeshüter einen 22-Jährigen beim Drogenkonsum am Altar. Der junge Mann flüchtete in den Nebenraum, wo gerade der 34-Jährige den Kasten durchwühlte. Auch er wurde vom nacheilenden Beamten auf frischer Tat ertappt.

Beim Jüngeren der beiden Männer fand die Polizei geringe Mengen Cannabiskraut, Haschisch, Speed und Crystal Meth. Zusätzlich wurden Drogenutensilien sichergestellt. Das Duo wurde angezeigt. (APA, 3.3.2019)