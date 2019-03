Staatsanwaltschaft bestätigt Ermittlungen gegen "Radsportler". Nach Verhaftung soll dieser wieder auf freiem Fuss sein – "Aufdecker" Dürr angeblich Vermittler für Hauke und Baldauf

Seefeld – Von einem weiteren Fall von Doping bei einem österreichischen Spitzensportler berichtet die "Kronen-Zeitung" in ihrer aktuellen Ausgabe: Demnach wurde auch der Tiroler Radprofi Stefan Denifl verhaftet und hat Blutdoping zugegeben.

Unter Berufung auf "mehrere höchst zuverlässige Quellen" berichtet die "Krone", die Staatsanwaltschaft Innsbruck ermittle seit geraumer Zeit gegen Denifl.

Der 31-jährige Tiroler hat 2017 sowohl die Österreich-Rundfahrt als auch eine Etappe der Vuelta gewonnen.

Staatsanwaltschaft bestätigt "Ermittlungen gegen Radsportler"

Die Staatsanwaltschaft bestätigt in einer Aussendung am Sonntagmorgen "Ermittlungen gegen einen 31jährigen Tiroler Radsportler wegen des Verdachts des Sportbetruges". Dieser Verdacht habe sich aus den Ermittlungen rund um den deutschen Sportmediziner, einen der mutmaßlichen Drahtzieher im Dopingskandal bei der nordischen Ski-WM, ergeben.

Auch bei diesem Sportler bestehe der Verdacht, er habe die verbotene Methode des Blutdopings angewendet und daher Sponsoren und Veranstalter getäuscht. "Er wurde am Freitag dazu vernommen, hat sich geständig gezeigt und wurde bereits am Freitag wieder enthaftet", heißt es in der Aussendung.

Dürr als Drahtzieher

Im Fall der beiden im Zuge der Nordischen WM in Seefeld festgenommenen Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf ist es laut "Krone" ebenfalls zu einer überraschenden Wende gekommen: Ihr 2014 ebenfalls des Dopings überführter früherer Teamkollege Johannes Dürr soll durch seine Aussagen nicht nur die Razzien in Seefeld ins Rollen gebracht haben, sondern überhaupt einer der Drahtzieher hinter dem Betrug gewesen sein. Hauke und Baldauf sollen laut "Krone" im Zuge ihrer Einvernahmen zu Protokoll gegeben haben, dass Dürr ihnen 2016 "Tür und Tor zum deutschen Arzt in Erfurt" geöffnet habe.

Diese Berichte, wonach Johannes Dürr ein Drahtzieher hinter dem Sportbetrug durch die Langläufer sei, bestätigte die Staatsanwaltschaft Innsbruck nicht. (APA, red, 3.3.2019)