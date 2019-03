Österreichs Skisprung-Team holt Mixed-Silber hinter Deutschland

Pinkelnig, Aschenwald, Iraschko-Stolz und Kraft 22,3 Punkte hinter Titelverteidiger Deutschland – Bronze an Norwegen

Seefeld – Österreichs Skisprung-Quartett beim Mixed-Teambewerb der Nordischen Ski-WM in Seefeld hat am Samstag mit Silber für die neunte ÖSV-Medaille bei den Heim-Titelkämpfen gesorgt. Eva Pinkelnig, Philipp Aschenwald, Daniela Iraschko-Stolz und Stefan Kraft mussten sich Titelverteidiger Deutschland nach einem packenden Wettkampf um 22,3 Punkte geschlagen geben. Bronze ging an Norwegen (+73,8 Punkte).

Die Österreicher bilanzieren bei diesen Weltmeisterschaften damit voraussichtlich mit vier Silber- und fünf Bronze-Medaillen. Denn im abschließenden 50-km-Langlauf der Herren ist am Sonntag kein österreichischer Medaillengewinn mehr zu erwarten. Mit neun Medaillen sind es von der Medaillenanzahl her die zweiterfolgreichsten Weltmeisterschaften für Österreich nach Oslo 2011 (10). (APA, 2.3.2019)