Karfreitags-Revolte in Mödling: ÖVP-Stadtchef gibt Protestanten frei

ÖVP-Bürgermeister Hintner weicht von der Parteilinie ab und findet auch starke Worte: "Diese Heuchelei ist mir zuwider"

Mödling – Die neue Karfreitagsregelung ist noch jung. Die Regierung hat diese Woche einen neuen Anlauf zur Regelung unternommen. Danach gilt: Wer freihaben will, muss einen Urlaubstag opfern. Der Todestag Jesu ist damit für Evangelische, Altkatholiken und Methodisten kein gesetzlicher Feiertag mehr, und zwar schon heuer (19. April). Damit Betroffene dennoch ungestört feiern können, wird ein allgemeiner "persönlicher Feiertag" eingeführt. Es kann somit nach eigenem Ermessen ein arbeitsfreier Tag gewählt werden, der vom Urlaubsguthaben abgezogen wird.



Die SPÖ Niederösterreich pocht am Samstag dennoch erneut darauf, dass der Karfreitag für alle Arbeitnehmer ein Feiertag wird. Landesparteivorsitzender LHStv. Franz Schnabl fordert in einer Aussendung einen 26. Urlaubstag für alle Beschäftigten. In einem weiteren Schritt soll der Urlaubsanspruch auf sechs Wochen ausgeweitet werden, so Schnabl.



FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz verteidigt indes die Streichung des Feiertags für Evangelische und sieht die Arbeitnehmer mit dem "persönlichen Feiertag", der ein Urlaubtag ist, gut bedient. "Kein Arbeitnehmer braucht eine Bevormundung durch die AK, den ÖGB oder die SPÖ."

Ganz so eindeutig verläuft die Front in dieser Frage allerdings nicht. Auch der Mödlinger ÖVP-Bürgermeister Hans Stefan Hintner weicht in der Diskussion von der Parteilinie ab. Die Stadtgemeinde gibt allen bei ihr beschäftigten Protestanten an diesem Tag frei, teilte Hintner via Facebook mit. "Diese Heuchelei ist mir zuwider, wir brauchen dazu kein Gesetz", wurde er in einem Online-Bericht der "Niederösterreichischen Nachrichten" ("NÖN") zitiert.

Die Stadtgemeinde hat nach Angaben von Hintner 310 Mitarbeiter, davon sind etwa 20 Protestanten. Diese sollen demnach künftig am Karfreitag Sonderurlaub bekommen. "Ich denke, alle Unternehmen könnten unserem Beispiel folgen, dann würden wir uns viele Diskussionen ersparen", meinte der Bürgermeister laut "NÖN". "Ich halte die Lösung der Bundesregierung für beschämend. In der Stadtgemeinde Mödling lassen wir am Karfreitag alles wie bisher", wurde der ÖVP-Politiker von der "Krone" (Samstag-Ausgabe) zitiert.

Bundespartei kritisiert Aktion

Die Bundespartei kommentierte die Ankündigung Hintners, den protestantischen Gemeindebediensteten am Karfreitag freizugeben, mit dem Hinweis, dass das gleichheitswidrig wäre.

Es sei gut und erfreulich, wenn Unternehmen ihren Mitarbeitern zusätzliche freie Tage oder kürzere Dienste gewähren wie zum Beispiel zu Weihnachten, Silvester oder am Karfreitag. Durch die Entscheidung des Europäische Gerichtshof müssten solche Regelungen jedoch für alle Mitarbeiter gelten und dürfen nicht auf eine Religionsgruppe beschränkt sein, sagten Klubobmann August Wöginger und Generalsekretär Karl Nehammer in einer Aussendung am Samstag. (red, 2.3.2019)