Johaug holt über 30km drittes WM-Gold, Stadlober Achte

Die norwegischen Langläuferinnen holen einen Doppelsieg in Seefeld. Karlsson Dritte

Seefeld – Der Traum von der Langlauf-Medaille bei den Nordischen Heim-Weltmeisterschaften hat sich für Teresa Stadlober nicht erfüllt. Die 26-jährige Salzburgerin beendete das 30-km-Skating-Rennen in Seefeld mit Rang acht aber erneut inmitten der Weltspitze. Ihr drittes Gold bei diesen Titelkämpfen holte die Norwegerin Therese Johaug vor Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg und der Schwedin Frida Karlsson.

Stadlober kam mit 2:03,8 Minuten Rückstand ins Ziel – und wiederholte bei ihrem Saison-Höhepunkt ihre Top-Ten-Platzierung von vor zwei Jahren. Schon bei der WM 2017 war sie in diesem Bewerb Achte geworden. "Ich bin voll zufrieden mit dem heutigen Rennen, auch mit der Platzierung. Es war von Anfang an ein Ausscheidungsrennen", meinte Stadlober. "Ich habe gewusst, es wird hart für mich. Ich habe zwischendurch immer wieder kämpfen müssen. Ich wollte nur noch ins Ziel."

Johaug dominant

Für Johaug war es bereits ihre insgesamt zehnte WM-Goldmedaille, zusätzlich hat sie zweimal Silber und dreimal Bronze gewonnen. Die Saison-Dominatorin lief ihrem Triumph weitgehend solo entgegen. Letztlich distanzierte die 30-Jährige, die heuer nach einer 18-monatigen Sperre wegen eines Steroid-Vergehens zurückgekehrt war, die Zweite Östberg um 36,8 Sekunden. "Mein Ziel vor der WM war eine Goldmedaille – jetzt habe ich drei", jubelte Johaug. "Ich habe mich von Anfang an gut gefühlt. Ich habe eben die besten Chancen, wenn ich schnell beginne."

Die Zweite Österreicherin im Feld, Lisa Unterweger, lief mit 13:10 Minuten Rückstand als 43. ins Ziel. Die Langlauf-Bewerbe der 52. WM werden am Sonntag mit dem 50-km-Skating-Bewerb der Herren (13.00 Uhr/live ORF eins) abgeschlossen. (APA, 2.3.2019)

30-km-Langlauf-Bewerb der Frauen (Skating) bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld:

1. Therese Johaug (NOR) 1:14:26,2 Stunden

2. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) +36,8 Sek.

3. Frida Karlsson (SWE) 44,0

4. Jessica Diggins (USA) 1:05,9

5. Charlotte Kalla (SWE) 1:16,6

6. Ebba Andersson (SWE) 1:17,3

7. Nathalie von Siebenthal (SUI) 1:43,7

8. Teresa Stadlober (AUT) 2:03,8

9. Victoria Carl (GER) 2:16,8

10. Ragnhild Haga (NOR) 2:25,3.

Weiter: 43. Lisa Unterweger (AUT) 13:10,1.