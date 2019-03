17.500 Euro Schaden: Kärntner Polizei forschte Einmietbetrüger aus

54-jähriger Wiener wird angezeigt

Velden/Pörtschach – Die Kärntner Polizei hat einen Einmietbetrüger ausgeforscht, der im August und September 2018 am Wörthersee sein Unwesen getrieben hatte. Der 54-jährige Wiener hatte es sich in mehreren Hotels in Velden und Pörtschach am Wörthersee gut gehen lassen und war abgereist, ohne Rechnungen in Höhe von 17.500 Euro zu bezahlen, teilte die Polizei am Samstag in einer Aussendung mit.

Der Mann hatte nicht nur für seine Unterkunft nichts bezahlt – laut Polizeiangaben waren bei Abreise des Mannes auch noch Rechnungen für Leistungen im Spa-Bereich und Konsumationen offen. Der Mann wird auf freiem Fuß angezeigt. (APA, 2.3.2019)