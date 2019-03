Paris gewinnt Abfahrt in Kvitfjell, Mayer Dritter

Der Italiener wahrt mit dem Sieg die Chancen auf die kleine Kristallkugel. Konkurrent Feuz Zweiter

Kvitfjell – Der Südtiroler Dominik Paris hat die Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Herren in Kvitfjell gewonnen und damit den Kampf um die kleine Kristallkugel offengehalten. Mit 0,25 Sekunden Rückstand wurde der Schweizer Beat Feuz Zweiter, der in der Disziplinwertung vor dem letzten Rennen 80 Punkte Vorsprung auf Paris hat. Tagesdritter wurde Matthias Mayer (0,37), Fünfter Vincent Kriechmayr (0,64).

Sonntag steht in Kvitfjell ein Super-G auf dem Programm. Kriechmayr führt die Wertung drei Zähler vor Mayer und sechs vor Paris an. (APA, 2.3.2019)

Ergebnisse der Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Herren am Samstag in Kvitfjell:

1. Dominik Paris (ITA) 1:45,74

2. Beat Feuz (SUI) 1:45,99 +0,25

3. Matthias Mayer (AUT) 1:46,11 +0,37

4. Mauro Caviezel (SUI) 1:46,36 +0,62

5. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:46,38 +0,64

6. Otmar Striedinger (AUT) 1:46,68 +0,94

7. Steven Nyman (USA) 1:46,70 +0,96

8. Kjetil Jansrud (NOR) 1:46,78 +1,04

9. Jared Goldberg (USA) 1:46,99 +1,25

10. Johan Clarey (FRA) 1:47,04 +1,30

11. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:47,14 +1,40

12. Bryce Bennett (USA) 1:47,16 +1,42

13. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 1:47,17 +1,43

14. Gilles Roulin (SUI) 1:47,18 +1,44

15. Christof Innerhofer (ITA) 1:47,20 +1,46

16. Josef Ferstl (GER) 1:47,35 +1,61

17. Mattia Casse (ITA) 1:47,37 +1,63

18. Brice Roger (FRA)/Nils Allegre (FRA) 1:47,39 +1,65

20. Felix Monsen (SWE) 1:47,40 +1,66

21. Carlo Janka (SUI)/Johannes Kröll (AUT) 1:47,43 +1,69

23. Hannes Reichelt (AUT) 1:47,46 +1,72

24. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:47,49 +1,75

25. Urs Kryenbühl (SUI) 1:47,51 +1,77

26. Daniel Danklmaier (AUT) 1:47,52 +1,78

27. Christian Walder (AUT) 1:47,70 +1,96

28. Matteo Marsaglia (ITA) 1:47,76 +2,02

29. Niels Hintermann (SUI) 1:47,78 +2,04

30. Benjamin Thomsen (CAN) 1:47,79 +2,05

Weiter: 33. Christopher Neumayer (AUT) 1:48,23 +2,49 47. Christoph Krenn (AUT) 1:49,03 +3,29

Ausgeschieden u.a.: Matthieu Bailet (FRA), Manuel Schmid (GER)