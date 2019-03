Barnier: EU will London bei Brexit-Verhandlungen entgegenkommen

EU will London mehr "Ablauf-Garantien" für Backstop geben

Berlin – Die Europäische Union (EU) will Großbritannien bei den Austrittsverhandlungen aus der EU nun doch weiter entgegenkommen. "Wir wissen, dass es in Großbritannien ein Misstrauen gibt, der Backstop könne eine Falle werden, in der die Briten auf immer an die EU gebunden sind. Das ist nicht der Fall. Und wir sind bereit, weitere Garantien, Versicherungen und Klarstellungen zu geben, dass der Backstop nur temporär sein soll", sagte der EU-Chefunterhändler Michel Barnier der "Welt" (Samstagausgabe) laut Vorabbericht zehn Tage vor einem erneuten Votum über den Brexit im britischen Unterhaus. Der Backstop genannte Notfallmechanismus soll garantieren, dass die Grenze zwischen Irland und Nordirland auch nach einem Brexit offen bleibt. Dazu müsste Großbritannien in einer Zollunion mit der EU bleiben, solange es keinen Freihandelsvertrag oder eine andere Lösung gibt.

Die Europäer werden laut Barnier aber kein Zeitlimit oder ein einseitiges Ausstiegsrecht der Briten zulassen: "Was es geben kann, ist die Zusage einer Begrenzung des Backstops durch ein Abkommen über die künftige Beziehung. Und dies in Form eines interpretierenden Dokuments." Zudem bekräftigte Barnier, dass die Mitgliedstaaten offen seien für eine Verlängerung der Brexit-Frist, wenn auch unter Bedingungen. Das Ziel einer Verlängerung müsse klar sein. Es könne nicht darum gehen, dass man in Großbritannien ein Problem zu vertagen versuche. "Man muss es lösen wollen." Zugleich warnte der Franzose: "Jede Verlängerung ist eine Verlängerung der Unsicherheit für Bürger und Unternehmen auf beiden Seiten."

Barnier bestätigte zudem, dass ein Aufschub des für den 29. März geplanten Brexit vom Europäischen Rat beschlossen werden muss. "Also müsste das, falls nach dem 14. März ein solcher Antrag kommt, beim nächsten EU-Rat am 21. März entschieden werden." Die britische Premierministerin Theresa May hatte angekündigt, dass sie am 14. März über eine "kurze und begrenzte" Verschiebung des Brexit abstimmen lassen werde, sollte das Parlament in London zuvor weder dem von ihr ausgehandelten Vertrag mit Brüssel über die Ausstiegsbedingungen zustimmen noch einer Scheidung ohne Abkommen. (Reuters, 2.3.2019)