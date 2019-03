Der US-Handelsriese Amazon will eine ganze Reihe neue Supermärkte in mehreren US-Großstädten eröffnen. Die erste Filiale solle bereits Ende des Jahres in Los Angeles aufgemacht werden, so das "Wall Street Journal" .

Zum Konzern gehört bereits die Biosupermarktkette Whole Foods, die neuen Geschäfte sollen dem Bericht zufolge aber nicht unter dieser Marke entstehen und andere, günstigere Produkte anbieten. (red, 2.3.2019)