Bronze für Kraft nach chaotischem Springen auf Normalschanze

Gold für den Polen Dawid Kubacki, der nach dem ersten Durchgang auf Platz 27 lag. Silber holt sich Kamil Stoch

Seefeld – Stefan Kraft hat im Einzelbewerb der Skispringer am Freitag bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld nach einem grenzwertigen Bewerb von der Normalschanze noch Bronze geholt. Der Titelverteidiger musste sich nur den beiden Polen Dawid Kubacki und Kamil Stoch beugen. Bei sehr nassem Schneefall hatten die Besten des ersten Durchgangs keine Chance.

Rang vier ging an Philipp Aschenwald, der nach dem ersten Durchgang zehn Plätze hinter Kraft 20. gewesen war. Kubacki war nur an 27. Stelle gelegen. Michael Hayböck wurde Neunter, Daniel Huber 21. und Jan Hörl war als 44. im ersten Durchgang ausgeschieden. Es war die insgesamt siebente Medaille für Österreich bei den Heim-Weltmeisterschaften. (APA, 1.3.2019)

WM-Ergebnisse vom Skispringen von der Normalschanze bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften am Freitag in Seefeld:

1. Dawid Kubacki (POL) 218,3 (93,0/104,5)

2. Kamil Stoch (POL) 215,5 (91,5/101,5)

3. Stefan Kraft (AUT) 214,8 (93,5/101,0)

4. Philipp Aschenwald (AUT) 214,5 (91,0/102,5)

5. Richard Freitag (GER) 211,3 (93,5/103,5)

6. Stephan Leyhe (GER) 210,6 (96,5/99,0)

7. Markus Eisenbichler (GER) 210,5 (91,0/102,5)

. Yukiya Sato (JPN) 210,5 (92,0/99,0)

9. Michael Hayböck (AUT) 208,5 (93,5/100,0)

10. Killian Peier (SUI) 207,4 (98,5/98,0)

11. Jernej Damjan (SLO) 206,1 (92,0/98,0)

12. Stefan Hula (POL) 205,8 (88,0/100,0)

. Simon Ammann (SUI) 205,8 (93,0/100,0)

14. Ryoyu Kobayashi (JPN) 203,4 (101,0/92,5)

15. Roman Koudelka (CZE) 202,5 (93,5/97,5)

16. Robert Johansson (NOR) 201,5 (97,5/95,0)

17. Junshiro Kobayashi (JPN) 199,4 (89,5/97,0)

18. Karl Geiger (GER) 199,0 (100,0/92,5)

19. Jarkko Määttä (FIN) 197,3 (88,5/98,0)

20. Thomas Aasen Markeng (NOR) 197,1 (92,0/95,0)

21. Daniel Huber (AUT) 197,0 (97,0/94,0)

22. Sebastian Colloredo (ITA) 196,4 (92,5/93,5)

23. Dmitrij Wassilijew (RUS) 192,5 (92,5/96,5)

24. Peter Prevc (SLO) 192,0 (94,5/93,0)

25. Andreas Stjernen (NOR) 191,6 (96,5/92,5)

26. Jonathan Learoyd (FRA) 187,9 (90,0/94,0)

27. Ziga Jelar (SLO) 186,0 (95,5/87,0)

28. Casey Larson (USA) 182,3 (92,0/88,0)

29. Filip Sakala (CZE) 175,7 (93,0/85,0)

30. Kevin Maltsev (EST) 169,8 (89,5/84,0)