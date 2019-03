Pressestunde mit Karoline Edtstadler, Heimat, fremde Heimat, Karambolage, Eugen Onegin, Erika Pluhar, Titel, Thesen, Temperamente – und Radiotipps

11.05 DISKUSSION

Pressestunde: Karoline Edtstadler Die Staatssekretärin im Bundesministerium für Inneres (ÖVP) stellt sich den Fragen von Andreas Koller (Salzburger Nachrichten) und Claudia Dannhauser (ORF). Bis 12.00, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat Themen: "Frauen in Bewegung" – das starke Geschlecht kämpft um Gleichberechtigung. / Frauen in der Arbeitswelt – zwischen Grenzen und Chancen. Bis 14.00, ORF 2

16.45 MAGAZIN

Metropolis Themen: Metropole: Tallinn – baltisch schön, hip und weiblich! / Laure Prouvost bei der Biennale in Venedig. / Falsche Vorbilder? / Anna Calvi singt gegen Gendernormen. / Shooting the Mafia – Letizia Battaglias gefährlicher Einsatz. / Liv Strömquists feministische Comics. Bis 17.30, Arte

18.55 MAGAZIN

Karambolage Claire Doutraux' fabelhafte Welt der Frankophilie. Heute wird geklärt, wieso Paris den Spitznamen Paname trägt und – man lese und staune! – warum Regentropfen in Deutschland und Frankreich anders klingen.

Bis 19.10, Arte

19.10 MAGAZIN

Erlebnis Bühne: Eugen Onegin Anna Netrebko und Piotr Beczala begeistern. Am Dirigentenpult steht Valery Gergijew, Regie führte Fiona Shaw.

Bis 0.40, ORF 3

20.00 THEMENABEND

Oktoskop: 37 Grad Regisseur Alexander Reinberg und Kameramann Jakob Sauer sind zu Gast im Studio bei Oktoskop-Kurator Robert Buchschwenter. Um 20.55 Uhr folgt im Rahmen des Filmabends eine Werkschau Rainer Komers'. Bis 22.25, Okto

20.15 FANTASTISCH

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty (The Secret Life of Walter Mitty, USA 2013, Ben Stiller) Walter Mitty (Ben Stiller) arbeitet als Fotoarchivar für das Life-Magazin. Während er für seine neue Kollegin Cheryl (Kristen Wiig) aus Schüchternheit nur heimlich schwärmt, flüchtet er in eine abenteuerliche Fantasiewelt. In seinen Tagträumen legt er seine Zurückhaltung völlig ab und vollbringt wahre Heldentaten. Optisch wird es opulent, wenn Stiller sich selbst in Szene setzt. Bis 22.25, Puls 4

walter mitty

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Einsperren auf Verdacht Gäste bei Claudia Reiterer: Walter Rosenkranz (FPÖ), Karl Mahrer (ÖVP), Jörg Leichtfried (SPÖ), Beate Meinl-Reisinger (Neos) und Peter Pilz (Jetzt). Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

Erika Pluhar – Trotzdem. Mein Leben Die Schauspielerin, Sängerin, Schriftstellerin und Regisseurin feiert ihren 80. Geburtstag. Für diesen Dokumentarfilm, den der ORF in Erstausstrahlung 2014 präsentiert hat, sprach sie mit Weggefährten über ihr Leben.

Bis 23.55, ORF 2

23.05 MAGAZIN

Titel, Thesen, Temperamente Themen: The Sisters Brothers – Western von Jacques Audiard. / Alle Rembrandts – Ausstellung zum 350. Todestag in Amsterdam. / Frank Biess' Buch Republik der Angst. / Syrian Heritage Archive – Ausstellung im Berliner Pergamonmuseum. Bis 23.35, ARD

23.25 VERWANDLUNG

Die Fliege (The Fly, USA 1986, David Cronenberg) David Cronenbergs Film (ein Remake des Films von 1958) bewegt sich mit der Darstellung des bestürzenden, ekelhaften Verwandlungsprozesses auf einem sehr schmalen Grat zwischen Abscheu und Faszination: Ein Systemverarbeitungsexperte macht sich selbst zum Versuchsobjekt für seine Erfindung, mit der er Gegenstände computergesteuert auflösen kann. Dabei wird sein Körper mit der Molekularstruktur einer Fliege vermischt, sodass er sich nach und nach in ein monströses Wesen verwandelt. Bis 1.55, Tele 5