Morgen-Update für Samstag, 2.3.2019: Ärztemangel, Sicherungshaft und Rechtspopulismus

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Wirtschaft] 90 Prozent der neuen Jobs gingen seit 2008 an Migranten.

[Inland] Vernichtende Rechnungshof-Kritik an Versorgung psychisch Kranker.

Warum der Ärztemangel keiner ist.

Präventive Sicherungshaft: Das große Mißtrauen gegen Kickl & Co.

[Kommentare der Anderen]

Die SPÖ ist keine Einheitspartei: Wir werden uns einer Diskussion nicht verweigern

Raus mit der Sozialdemokratie aus dem Kielwasser rechter Angstmacher!

Rechtspopulismus verführt auch einige Sozialdemokraten

[Panorama] Gepfändeter und über Ebay verkaufter Mops macht viel Ärger

[Gehaltsprotokoll] eines Kreativchefs: "Mir bleiben 2.500 bis 3.000 Euro"

[Wetter] Am Samstag dominieren an der Alpennordseite und im Osten die Wolken und vom Kaiserwinkl bis zum östlichen Flachland fällt vor allem im Laufe der ersten Tageshälfte häufig Regen bzw. oberhalb von 600 bis 1000 m Schnee.Längere sonnige Auflockerungen gibt es von Osttirol bis zur Weststeiermark, aber auch im Westen lockert es am Nachmittag etwas auf. 3 bis 13 Grad.

[Zum Tag] Im Ullstein Verlag in Berlin erscheint am 2.3.1923 die Tiererzählung Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde von Felix Salten.