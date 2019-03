Vier frühere Bawag-Banker wegen Blitzkredits angeklagt

Gut 13 Jahre nach einem uneinbringlichen Kredit an einen New Yorker Broker wird die Affäre vor Gericht gebracht

13 Jahre nach dem großen Bawag-Debakel kommt es allem Anschein nach zu einem gerichtlichen Nachspiel. Wie DER STANDARD erfuhr, hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen vier frühere Manager der damaligen Gewerkschaftsbank erhoben. Der Vorwurf lautet auf Untreue und Beihilfe zu Betrug.

Inhaltlich geht es um jenen "Blitzkredit" an den New Yorker Broker Refco in Höhe von 350 Millionen Euro, dessen Uneinbringlichkeit die Bawag in schwere Nöte brachte. Letztlich rettete die Regierung unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel die Bank, da nach dem Refco-Skandal auch die Karibikverluste bekannt wurden. Der ÖGB musste das Institut in weiterer Folge verkaufen.

Refco unter Gründer Philip Bennett war zum Zeitpunkt der Kreditgewährung Ende 2005 praktisch schon pleite, was die Bawag-Granden aber offenbar nicht wussten, da der Firmenchef die Verluste verschleiert hatte. Der Versuch der Bawag, das Geld noch zurückzubekommen, scheiterte – stattdessen flogen in der Folge die Verluste auf, die die Gewerkschaftsbank mit ihren Krediten an Investmentbanker Wolfgang Flöttl eingefahren hatte.

Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelte zuletzt gegen sieben Beschuldigte, nunmehr sind drei damalige Vorstandsmitglieder und ein weiterer Banker von der Anklage erfasst. (Renate Graber, 1.3.2019)