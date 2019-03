Brauchen wir mehr Feiertage, oder müssen wir im Job Gas geben?

Die Karfreitags-Entscheidung der Regierung hat viel Kritik ausgelöst. Aber hätte es eine bessere Alternative gegeben? Live-Streitgespräch im TV-Studio. Posten Sie Ihre Fragen

Wien – Österreich kann sich nicht noch einen generellen Feiertag leisten, im internationalen Vergleich gibt es hier schließlich schon viele. Mit dieser Argumentation hat die türkis-blaue Regierung die neue Karfreitagslösung propagiert. Einen zusätzlichen freien Tag für alle wird es daher nicht geben. Der Karfreitag als Feiertag für Evangelische und Altkatholiken wurde gestrichen. Dafür bekommen alle Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf einen "persönlichen" Urlaubstag.

Aber ist das die beste Lösung: Brauchen die Menschen in Österreich mehr Feiertage, oder ist das Gegenteil wahr und wir sollten mehr arbeiten, um nicht an Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand zu verlieren? Darüber wollen wir live im STANDARD-TV-Studio diskutieren. Zu Gast: der Chef des Handelsverbandes Rainer Will und die evangelische Pfarrerin und Diakoniedirektorin Maria Katharina Moser. Wir diskutieren am Montag ab 12 Uhr live.

Wie immer bei den STANDARD-Diskussionen spielen unsere Zuseherinnen und Zuseher eine wichtige Rolle: Posten Sie Ihre Fragen hier im Forum oder während der Livedebatte. Die besten und interessantesten Fragen werden wir stellen, interessante Einwendungen zur Diskussion stellen.

Neue Regeln für die Arbeitszeit

Statt über Arbeitszeitverkürzung wird in Österreich viel über Arbeitszeitflexibilisierung gesprochen: Auch die neuen Regeln zum Zwölfstundentag spielen da eine große Rolle. Wir wollen uns die gesetzlichen Veränderungen der vergangenen Monate genauer ansehen und generell fragen, ob die Entwicklung in die richtige Richtung geht.

Der Handelsverband jedenfalls darf sich freuen: Wäre der Karfreitag, so wie kurz von ÖVP und FPÖ angedacht, ein halber Feiertag geworden, hätte der Handel kräftige Zuschläge an die Arbeitnehmer zahlen müssen. Für Pfarrerin Moser dagegen ist ein Feiertag verlorengegangen. Zugleich warnen Unternehmer, dass noch mehr Feiertage sie Milliarden kosten würden und einfach nicht leistbar seien.

Aber ist das berechtigt, gerade wenn es von Firmen in der Gastronomie und im Handel kommt, die gar nichts exportieren? Zugleich herrscht in vielen Bürogebäuden und Produktionshallen schon ab Freitagmittag gähnende Leere, und manche Experten fragen auch: Wozu überhaupt noch Feiertage, warum nicht einfach nur ein paar Urlaubstage für alle zusätzlich stattdessen? Wir wollen auch darüber diskutieren. Moderation: András Szigetvari. (red, 3.3.2019)