Zwei Super-Gs und keine Abfahrt in Sotschi

Schlechte Pistenbedingungen und ungünstige Wetteraussichten führten zur neuerlichen Absage des Trainings

Rosa Khutor – Auch das für Freitag angesetzte Training der Damen für die Weltcup-Abfahrt am Samstag in Sotschi ist wegen der anhaltend schlechten Pistenbedingungen sowie ungünstigen Wetteraussichten abgesagt worden. Im Weltcup ist die Durchführung zumindest eines Trainingslaufs Voraussetzung für ein Abfahrtsrennen. Bisher konnten die Damen in Russland wetterbedingt aber kein einziges Mal auf der Rennpiste trainieren.

Nach dem Ausfall der Trainingsläufe wurde auch die für Samstag vorgesehen gewesene Abfahrt der Damen vom Internationalen Skiverband (FIS) offiziell abgesagt. Dafür soll es nun zwei Super-Gs geben, Beginnzeit am Samstag und Sonntag ist jeweils 8.30 Uhr MEZ. Der Super-G am Sonntag ist jener, der in St. Anton abgesagt worden ist. (APA, 1.3.2019)