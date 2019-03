Puntigamers neues Saisonbier setzt dem Frühling eine Krone auf

Ein Prost auf die Jahreszeiten! Die beliebten Puntigamer Saisonbiere bekommen mit der „Frühjahrskrone“ erneut Zuwachs.

Puntigamer steht wie kein anderes Bier für echte Bierkultur, die sich durch ungezwungene Geselligkeit, Fröhlichkeit, Ehrlichkeit, beste Zutaten und erstklassige Braukunst auszeichnet. Die Puntigamer Frühjahrskrone ergänzt das Spezialitätensortiment von Puntigamer. Stoß' ma gemeinsam auf'n Frühling an.

Saisonspezialitäten von Puntigamer

Laut aktuellem Bierkulturbericht der Brau Union Österreich sind für 81 % der Österreicher regionale Biere und Bierspezialitäten wichtig für die heimische Bierkultur. Für mehr als die Hälfte der österreichischen Biertrinker (55%) ist aber auch die Liebe zu Märzenbier ungebrochen. Puntigamer kombiniert diese Vorlieben in den Saisonbieren, die den Märzenbiertrinkern Abwechslung in ihren Bierkonsum bringen, ohne dass sie dabei auf den gewohnten und vertrauten Biergeschmack verzichten müssen. Die Saisonbiere sind eine tolle Bereicherung für das Puntigamer Sortiment und bringen ein wenig Abwechslung in die Märzenbierwelt von Puntigamer.

Puntigamer Frühjahrskrone

Nach dem Winter begrüßt Puntigamer mit dem Vollbier in strahlend strohgelber Farbe und einer schneeweißen, feinporigen Schaumkrone die ersten sonnigen Tage des Jahres genussvoll. Bei 4,7% Alkoholgehalt überzeugt die Frühjahrskrone mit fein-hopfigem, frisch-fruchtigem Geschmack in der 0,5l Mehrwegflasche.

Über Puntigamer

Jahr für Jahr werden in der Brauerei Puntigam insgesamt rund eine Million Hektoliter Bier produziert – Puntigamer ist damit eine von Österreichs meistverkauften Biermarken. Ungezwungene Geselligkeit und echte Bierkultur stehen bei Puntigamer im Mittelpunkt. Puntigamer überzeugt mit dem Klassiker „Das bierige Bier“ und dem Premiumbier „Panther“.

www.brauunion.at