Suljovic feiert in Premier League ersten Sieg

"The Gentle" im vierten Versuch erfolgreich

Exeter – Mensur Suljovic hat im vierten Spiel der Darts-Premier-League den ersten Sieg gefeiert. Der 46-Jährige aus Wien setzte sich am Donnerstagabend in der Westpoint Arena in Exeter gegen den Schotten Peter Wright mit 7:4 durch. Bei den vorigen Stationen hatte "The Gentle" gegen Chris Dobey und Raymond van Barneveld remisiert (jeweils 6:6) und gegen Michael van Gerwen verloren (3:7).

Mit nun vier Punkten konnte Suljovic in der Tabelle von Platz acht aus einen Sprung nach vorne machen. Seinen nächsten Auftritt hat der gebürtige Serbe, dann bereits als 47-Jähriger, am 7. März in Aberdeen, sein Gegner dort ist der Waliser Gerwyn Price. (APA, 1.3.2019)