Bluttransfusion: Verteiler von veröffentlichtem Video ausgeforscht

Den verantwortlichen Polizisten erwartet neben einem strafrechtlichen Verfahren auch ein Disziplinarverfahren

Seefeld – Die Veröffentlichung des kurzen Videos, das Österreichs Langlaufer Max Hauke zeigt, wie er in flagranti von der Polizei bei einer Bluttransfusion erwischt wurde, hat Konsequenzen. Den Polizisten, der das Video erstellt und weitergegeben hat, erwartet neben einem strafrechtlichen Verfahren auch ein Disziplinarverfahren.

Wie das Bundeskriminalamt mitteilte, wurde der Verantwortliche, der das Video in einen Messaging-Dienst eingespielt hat, noch in der Nacht ausgeforscht. Er sei mit sofortiger Wirkung vom Einsatz abgezogen worden.

Ob es sich um einen Mitarbeiter des Bundeskriminalamts oder der lokalen Polizei handelt, sei noch unklar. Näheres wollte man dazu vorerst nicht bekannt geben. Man betonte aber, dass "sehr rasch" gehandelt wurde.

Das Video kursierte am Freitag Abend in mehreren Medien, wurde teilweise wieder entfernt und ist teils auch noch online.

Hauke und Baldauf auf freiem Fuß

Hauke und sein ÖSV-Teamkollege Dominik Baldauf waren am Mittwoch wie vier andere Sportler der Nordischen WM in Seefeld bei einer Polizeirazzia unter Blutdopingverdacht festgenommen worden und am Donnerstag nach Geständnissen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihnen drohen eine Anklage wegen Sportbetrugs sowie sportrechtliche Sanktionen.

Der ebenso festgenommene deutsche Mediziner Mark S., der in der Dopingcausa als Haupttäter gilt und früher als Teamarzt auch für das Wohl des gedopten österreichischen Radprofis Bernhard Kohl zuständig war, bleibt hingegen weiter in Untersuchungshaft. Er kooperiert nach Aussage seines Anwalts mit den Ermittlungsbehörden. (red, 1.3.2019)