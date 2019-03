ÖSV-Dopingskandal: Verteiler von Hauke-Video ausgeforscht

Den Polizisten, der Langläufer Max Hauke im Rahmen der nordischen WM bei einer unerlaubten Bluttransfusion gefilmt hatte, erwartet ein strafrechtliches Verfahren – Zahlreiche Blutbeutel mit Tarnnamen in Erfurt sichergestellt

Seefeld – Die Veröffentlichung des kurzen Videos, das den ÖSV-Langläufer Max Hauke zeigt, wie er in flagranti von der Polizei bei einer Bluttransfusion erwischt wird, hat Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ermittelt nun in der Causa wegen des Verdachts der Verletzung des Amtsgeheimnisses. Den Polizisten, der das Video erstellt und weitergegeben hat, erwartet neben einem strafrechtlichen Verfahren auch ein Disziplinarverfahren.

Laut Bundeskriminalamt wurde der Verantwortliche, der das Video in einen Messaging-Dienst eingespielt hatte, noch in der Nacht ausgeforscht. Er sei mit sofortiger Wirkung vom Einsatz abgezogen worden. Ob es sich um einen Mitarbeiter des Bundeskriminalamts oder der lokalen Polizei handelt, sei noch unklar. Näheres wollte man dazu vorerst nicht bekanntgeben. Man betonte aber, dass "sehr rasch" gehandelt wurde.

Das Video kursierte ab Freitagabend in mehreren Medien, wurde teilweise wieder entfernt und ist teils auch noch online.

Hauke und Baldauf auf freiem Fuß

Hauke und sein ÖSV-Teamkollege Dominik Baldauf waren am Mittwoch wie die beiden Esten Karel Tammjärv und Andreas Veerpalu sowie der Kasache Alexei Poltoranin in Seefeld bei einer Polizeirazzia unter Blutdopingverdacht festgenommen und am Donnerstag nach Geständnissen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Ihnen drohen eine Anklage wegen Sportbetrugs und sportrechtliche Sanktionen.

Der in Erfurt festgenommene deutsche Mediziner Mark S., der in der Dopingcausa als Haupttäter gilt und früher als Teamarzt auch für das Wohl des gedopten Radprofis Bernhard Kohl zuständig war, bleibt hingegen in Untersuchungshaft. Er kooperiert nach Aussage seines Anwalts mit den Ermittlungsbehörden der Staatsanwaltschaft München.

Doping-Netzwerk mit Knoten in Erfurt

In Erfurt seien bei Hausdurchsuchungen etliche Blutbeutel sichergestellt worden. Während die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" von 40 an der Zahl schrieb, sollen es nach Angaben der "Süddeutschen Zeitung" mindestens einige Dutzend gewesen sein, die mit Tarnnamen versehen sein sollen. Die Ermittler gehen von einem internationalen Doping-Netzwerk aus. Die Besitzer der Beutel könnten rasch identifiziert werden, da der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) und den nationalen Anti-Doping-Agenturen (NADA) zehntausende individuelle Blutprofile vorliegen.

Deutsche Doping-Experten sind indes nicht überrascht, dass die Spur gerade nach Erfurt führt. "Der Standort Erfurt ist mir in alle den Jahren immer wieder im Zusammenhang mit Doping begegnet – in der DDR und auch danach", sagte der bekannte Dopingjäger Werner Franke in einem Interview der "Welt". Über die Landeshauptstadt Thüringens meinte der Molekularbiologe: "Man kann da schon von einem der Knotenpunkte des Sportbetrugs in Deutschland sprechen." (red, APA, 1.3.2019)