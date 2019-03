Ankünfte von Migranten in Italien um 95 Prozent rückläufig

262 Personen sind in diesem Jahr bisher eingetroffen. Im Vorjahr waren es noch 5.427

Rom – In Italien sind in den ersten zwei Monaten dieses Jahres 262 Migranten eingetroffen. Im Vergleichszeitraum 2018 waren es noch 5.427. Das entspricht einem Rückgang um 95 Prozent, teilte das italienische Innenministerium am Freitag mit.

Zugleich ist die Zahl der Rückführungen gestiegen. 1.099 Ausländer kehrten in ihre Herkunftsländer zurück, 86 davon freiwillig. "Die Zahl der Heimführungen war 2019 viermal höher als die Ankünfte", sagte Innenminister Matteo Salvini.

Die Zahl der eingetroffenen Migranten im gesamten Jahr 2018 ist um 80,4 Prozent auf 23.370 Personen gesunken. 2017 waren noch 119.369 Personen angekommen. Gegenüber 2016, als 181.436 Migranten Italien erreichten, beträgt der Rückgang 87,1 Prozent. Der seit Juni amtierende Innenminister Salvini hat Italiens Häfen für Rettungsschiffe von NGOs geschlossen. (red, APA, 1.3.2019)