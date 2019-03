Texas richtete 70-Jährigen via Giftspritze hin

Coble war der älteste Häftling in dem Bundesstaat, gegen den seit den 70er-Jahren ein Todesurteil vollstreckt wird

Chicago – In Texas ist ein 70-jähriger verurteilter Mörder hingerichtet worden – der älteste seit Wiedereinführung der Todesstrafe in den USA. Das Todesurteil gegen Billie Wayne Coble wurde am Donnerstagabend im Gefängnis von Huntsville mit einer Giftspritze vollstreckt, wie die Behörden mitteilten.

Coble war schuldig gesprochen worden, 1989 die Eltern und den Bruder seiner Ehefrau getötet zu haben, die sich von ihm scheiden lassen wollte. Er ist der dritte Häftling, der in den USA in diesem Jahr hingerichtet wurde, und der zweite in Texas.

Coble ist der älteste Häftling in dem Bundesstaat, gegen den seit Wiedereinführung der Todesstrafe in den USA im Jahr 1976 ein Todesurteil vollstreckt wird. Der älteste Häftling war der Serienbomber Walter Moody, der im vergangenen Jahr im Alter von 83 Jahren im US-Bundesstaat Alabama hingerichtet wurde. (APA, 1.3.2019)