Glasner und Rose sollen Thema in Wolfsburg sein

Obwohl Wolfsburg im Höhenflug ist, dürfte sich Trainer Labbadia im Sommer verabschieden – LASK- und Salzburg-Trainer als Nachfolger gehandelt

Wolfsburg – Angesichts des überraschenden Höhenflugs in dieser Saison mit Platz fünf könnte vor dem Duell mit Werder Bremen am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) die Wolfsburger Welt ziemlich in Ordnung sein. Doch das sich ankündigende Ende einer Erfolgsgeschichte bewegt die Fans: Die Wege von Trainer Bruno Labbadia und des VfL werden sich im Sommer wohl trennen. Sowohl das Fachmagazin kicker als auch die Wolfsburger Nachrichten sehen eine klare Tendenz dahin. Die Namen von LASK-Trainer Oliver Glasner und Salzburg-Coach Marco Rose werden recht konkret gehandelt.

Über einen neuen Vertrag, sagte Labbadia "haben wir noch kein Wort gesprochen". Wohl frühestens in der Länderspielpause werden sich Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Labbadia einmal austauschen. Auch die Siege der Wölfe in diesem Frühjahr gegen Mainz 05 und bei Borussia Mönchengladbach führte nicht dazu, dass Bewegung in die Zukunftsplanungen kommt. (sid, red, 28.2.2019)