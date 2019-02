Damen-Langlauf-Staffel überraschend an Schweden

Norwegen mit Schlussläuferin Johaug auf Silberplatz verwiesen – Bronze an Russland

Seefeld – Die 15. Entscheidung der Nordischen Weltmeisterschaften in Seefeld hat am Donnerstag überraschend die zweite Goldmedaille für Schweden gebracht. Stina Nilsson sicherte ihrer Mannschaft im Duell der Schlussläuferinnen mit Norwegens Superstar Therese Johaug Gold in der 4x5-km-Staffel der Damen nach 55:21,0 Minuten mit 3,1 Sekunden Vorsprung.

Bronze mit bereits 2:03,8 Minuten Rückstand ging an die Russinnen. Österreich war in der Staffel nicht vertreten. (APA, 28.2.2019)

Damen-Staffel (4 x 5 km/kl. und Skating) am Donnerstag bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld:

1. Schweden (Ebba Andersson/Frida Karlsson/Charlotte Kalla/Stina Nilsson) 55:21,0 Minuten

2. Norwegen (Heidi Weng/Ingvild Flugstad Östberg/Astrid Jacobsen/Therese Johaug) + 3,1 Sek.

3. Russland (Julia Belorukowa/Anastasia Sedowa/Anna Nechajewskaja/Natalja Neprjajewa) 2:03,8 Min.

4. Deutschland 2:46,3

5. USA 3:06,0

6. Finnland 3:47,7

7. Italien 3:54,9

8. Frankreich 4:00,9

9. Slowenien 4:21,2

10. Schweiz 4:30,9

Österreich nicht am Start.