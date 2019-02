Rehrl als Dritter im Springen erneut im Medaillenrennen

Steirer startet nur sieben Sekunden hinter Norweger Riiber in 10-km-Langlauf – Rückstand von Gruber als Achter auch gering

Seefeld – Franz-Josef Rehrl greift nach starkem Sprung im Normalschanzenbewerb der Nordischen Kombinierer in Seefeld nach seiner dritten WM-Medaille. Der Ramsauer landete am Donnerstag erst bei 106,5 m und hat als Dritter vor dem 10-km-Langlauf (15.15 Uhr/live ORF eins) sieben Sekunden Rückstand auf den Norweger Jarl Magnus Riiber. Bernhard Gruber ist nach einem 102-m-Sprung 22 Sekunden zurück Achter.

"Ich werde angreifen"

"Das war mein bester Sprung hier, ich bin stolz auf mich, dass ich das hingebracht habe", sagte der 25-Jährige Rehrl, der bereits zweimal Bronze geholt hat. "Ich habe eine gute Ausgangsposition, ich werde angreifen." Gruber, der Schnellste des Großschanzenbewerbs, liegt nicht weit zurück und hat in Akito Watabe (JPN/+21) einen starken Läufer neben sich. Der Zweite des Team-Sprints freute sich über einen gelungenen Sprung. "Da hatte ich einen guten Fluss drinnen."

Rehrls Zimmerkollege Mario Seidl landete bei 103 m und startet als Elfter mit 40 Sekunden Rückstand und knapp hinter dem starken Deutschen Vinzenz Geiger. "Für eine Medaille wird es extrem schwierig, aber ich werde alles rausholen", meinte der Salzburger. WM-Debütant Martin Fritz ist nach einem 99,5-m-Sprung 15. mit einer Minute Rückstand. (APA, 28.2.2019)

Ergebnis nach Springen:

1. Jarl Magnus Riiber (NOR) 107,0 m / 135,6 Punkte

2. Espen Björnstad (NOR) 105,0 / 134,1 +6 Sekunden

3. Franz-Josef Rehrl (AUT) 106,5 / 133,9 +7

4. Szcepan Kupczak (POL) 104,5 / 131,3 +17

5. Samuel Costa (ITA) 99,5 / 130,8 +19

6. Akito Watabe (JPN) 108,5 / 130,4 +21

6. Terence Weber (GER) 105,0 / 130,4 +21

8. Bernhard Gruber (AUT) 102,0 / 130,2 +22

8. Go Yamamoto (JPN) 102,5 / 130,2 +22

10. Vinzenz Geiger (GER) 104,0 / 126,9 +35

11. Mario Seidl (AUT) 103,0 – 125,7 +40

12. Yoshito Watabe (JPN) 103,0 / 125,5 +40