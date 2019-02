Wegen Amazon: DHL will offenbar aus Österreich aussteigen

Laut deutschem "Manager Magazin" soll bald ein Rückzug folgen, Paketexpansion wurde bereits angehalten

DHL, die Pakettochter der Deutschen Post, denkt über einen Rückzug aus Österreich nach, schreibt das "Manager Magazin". Ken Allen, als Vorstand bei der Deutschen Post seit kurzem für Paketversand an private Kunden zuständig, habe die Paketexpansion in Österreich angehalten. "Wahrscheinlich folgt bald der Rückzug" schreibt das Magazin. So ein Schritt wäre eine große Überraschung. DHL ist erst im September 2015 mit der Zustellung von Paketen in Österreich aktiv geworden. Es entstanden Verteilzentren bei Graz und in Wien-Liesing.

Logistikzentrum in Arbeit

Im Oktober 2018 erfolgte der Spatenstich für ein Verteilzentrum in Enns. Bis 30. Juni 2019 sollen dort die 11.000 Quadratmeter große Logistikhalle und mehr als 1.000 Quadratmeter Bürofläche fertig werden und 150 Arbeitsplätze entstehen, hieß es damals. DHL baut auch am Flughafen Wien um 10 Mio. Euro ein Logistikzentrum, die Flughafen-Wien-Vorstände gehen davon aus, dass dort ab Mai 200 bis 300 Jobs entstehen werden.

Amazon als Grund?

DHL Paket ist mit 27 Prozent Marktanteil Nummer zwei hinter der Post. Allerdings hat im Herbst 2018 Amazon begonnen, Pakete im Raum Wien selber zuzustellen und im Februar sein erstes Verteilzentrum eröffnet. Damit hat die Konkurrenz am heftig umkämpfen Markt zugenommen. Auch die österreichische Post sagte in Bezug auf Amazons Zustelldienst, man "merkt, dass sie da sind". (red/APA, 28.2.2019)