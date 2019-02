Linzer FP-Stadtvize Wimmer wechselt in Rechtsanwaltskanzlei

Geht mit blauem Gemeinderat Schilchegger in dessen neue Kanzlei – Stadtrat Hein wird neuer Vizebürgermeister

Linz – Nachdem Vizebürgermeister Detlef Wimmer (FPÖ) Anfang Jänner überraschend das Amt des Stadtparteichefs an seinen Stellvertreter Markus Hein abgegeben hat, wird er diesem nun auch seine Funktion als Vizebürgermeister übertragen. Nach Wochen der Spekulationen über seine berufliche Zukunft bestätigte der 34-Jährige am Donnerstag, dass er in eine Linzer Rechtsanwaltskanzlei wechselt.

Der blaue Gemeinderat und Jurist Michael Schilchegger gründete eine eigene Kanzlei, "in der ich in Folge mitwirke", teilte Wimmer mit. Mit dem Ausscheiden der beiden aus der Stadtpolitik wurde bereits einstimmig eine Personalrochade beschlossen. "So hat die Gemeinderatsfraktion Stadtrat Markus Hein als Vizebürgermeister sowie den derzeitigen Universitätsassistenten und Bundesrat Michael Raml als Stadtrat nominiert", heißt es weiters in der Presseaussendung.

Anstelle von Schilchegger zieht Wimmers Büroleiter Zeljko Malesevic in den Gemeinderat ein. Schilchegger folgt Raml schließlich in den Bundesrat nach. "Es freut mich, nach zwölf Jahren in der ersten Reihe das 'Staffelholz' an Weggefährten der ersten Stunde zu übergeben", erklärte der scheidende Vizebürgermeister. Die Angelobung der neuen Amtsträger findet im Gemeinderat am 7. März statt.

Wimmer war vor allem durch seine Russland-Politik überregional aufgefallen. So nahm er immer wieder an Krim-Foren teil und gilt als einer der Drahtzieher bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags der FPÖ mit der Putin-Partei Einiges Russland. (APA, 28.2.2019)