"Star Wars Jedi: Fallen Order": Game wird in Bälde enthüllt

Spiel erscheint im Herbst 2019 – Entwickler landete mit "Apex Legends" kürzlich vollen Erfolg

Star Wars Jedi: Fallen Order soll im April enthüllt werden. Das Game von EA und Respawn Entertainment wurde recht unspektakulär bei der E3 2018 präsentiert, danach wurde es still rund um das Projekt. Am 13. April 2019 soll man nun mehr Infos zu dem Spiel bekommen. Zum Stelldichein ist ein Padawan gelade, der "Order 66 überlebt hat". Man wird bei dem Panel erstmals die Galaxie sehen, in dem das Spiel angesiedelt ist.

Welche Rolle spielt "Apex Legends"?

Der Release des Games ist für Herbst 2019 geplant. Ob man diesen Veröffentlichungszeitpunkt einhalten kann, ist offen. Respawn Entertainment hat mit Apex Legends kürzlich einen Überraschungshit gelandet, der die Gaming-Welt in Windeseile erobert hat. Das Free2Play-Spiel konnte in einer Woche 25 Millionen Nutzer anlocken. Der Entwickler hat angesichts des Erfolgs angekündigt, dass man ambitionierte Pläne für das Game hat und laufend neue Inhalte dazukommen sollen. (red, 28.2.2019)