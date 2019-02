Polestar 2: Volvo bringt den eiskalten Tesla-3-Gegner

Polestar ist die Elektromarke von Volvo. Mit dem Polestar 2 wurde das erste Volumenmodell der Schweden der Weltöffentlichkeit präsentiert

Die Ansage von Volvo ist so klar wie das Design des Polestar 2: "Er tritt gegen den Tesla 3 an." Und die Eckdaten bei Preis, Reichweite und Leistung zeigen sogar, dass die Schweden da den Mund gar nicht zu voll nehmen. Ganz im Gegenteil. Jetzt geht das Gerangel um die Kunden im elektrisch angetriebenen Kompaktsegment also wirklich bald los.