"GTA 6": Rockstar Games dürfte nun voll mit der Entwicklung starten

Etliche Stellenausschreibungen bei verschiedenen Studios veröffentlicht

Rockstar dürfte sich nach der Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 nun vollends auf die Entwicklung von GTA 6 konzentrieren. Die Spieleschmiede hat weltweit etliche Entwicklerstellen ausgeschrieben, die alle darauf hindeuten, dass der Entwickler ein größeres Game in Planung hat.

foto: rockstar games

Ähnliches Releasemuster

2013 wurde das bisher letzte GTA veröffentlicht – recht zeitnah zum Release der neuen Konsolengeneration. Nun stehen die Playstation 5 und die Xbox Two langsam vor der Tür – es ist somit verständlich, dass Rockstar sich nun auch auf den nächsten GTA-Teil fokussiert.

rockstar games

Experten für neues Spiel gesucht

Die Stellenausschreibungen deuten auf jeden Fall auf ein neues großes Werk und nicht auf eine Erweiterung hin. GTA 6 dürfte schon länger in Entwicklung sein – nun dürfte es der Konzern aber langsam ernst meinen. In den Stellenausschreibungen werden nämlich diverse Experten gesucht, die man generell für ein neues Spiel benötigt. Auch der Umgang mit den neuesten Grafiktechnologien wird vorausgesetzt – es zeichnet sich also auch hier ab, dass das Spiel für Xbox Two und Playstation 5 geplant ist.

rockstar games

Auch ein neues "Bully"?

Ob sich Rockstar Games nun vollends auf GTA 5 fokussiert, ist unterdessen offen. Im Oktober 2018 wurden von dem Konzern zahlreiche Motion-Capturing-Schauspieler gesucht, die exakt in das Bully-Universum passen würden. Bei Bully, das hierzulande Canis Canem Edit hieß, handelt es sich um ein Open-World-Spiel, bei dem man in die Rolle eines Teenagers schlüpft, der ein Jahr auf der "Bullworth Academy" verbringt und dort sich mit Lehrern und Mitschülern anlegt. Das Game erschien 2006 und fand viel Zuspruch bei Kritikern, der kommerzielle große Erfolg blieb allerdings aus. (dk, 28.2.2019)